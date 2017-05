Tödlicher Unfall auf der B179 bei Heiterwang

Bei einem Unfall auf der Fernpassstraße bei Heiterwang ist am Sonntagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen. Der Lenker des deutschen Fahrzeugs wurde unbestimmten Grades verletzt.

Das in Richtung Deutschland fahrende Auto wurde bei der Abfahrt Heiterwang-Nord über eine aufsteigende Leitplanke wegkatapultiert und stürzte sich überschlagend zehn Meter in den Straßengraben, wo es auf dem Dach liegen blieb. Während der 78-jährige Lenker bei dem Unfall verletzt wurde und in das Krankenhaus Reutte eingeliefert wurde, erlag die 79-jährige Beifahrerin auf der Unfallstelle ihren Verletzungen.

ZOOM.Tirol

Bei den Unfallopfern handelt es sich um ein deutsches Ehepaar. Zeugen, die den Unfall beobachteten, schlugen Alarm und leisteten Erste HIlfe.