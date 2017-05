Kühtai: Einbrecher lösten Brand aus

Unbekannte Täter sind am Samstag in eine Alpenvereinshütte in Kühtai eingebrochen. Beim Versuch, einen Tresor aufzuflexen lösten sie einen Brand aus. Der laute Brandmelder dürfte die Täter dann vertrieben haben.

Am Samstagnachmittag drangen die unbekannten Einbrecher gewaltsam in eine Alpenvereinshütte ein. Im ersten Stock der Hütte versuchten die Täter, einen Tresor aufzuflexen. Durch die Hitzeeinwirkung begannen die Gegenstände im Inneren des Tresors teilweise zu brennen. Vermutlich sorgte ein Funkenflug dann dafür, dass Teile der Zimmereinrichtung angesengt wurden.

Feuerwehr Silz

Täter flüchteten vor Eintreffen der Feuerwehr

Die Rauchentwicklung löste den Brandmelder aus. Die Feuerwehren Silz und Ochsengarten wurden dadurch alarmiert, sie konnten den Schwellbrand eindämmen und einen größeren Brandausbruch verhindern. Die Täter flüchteten vermutlich wegen des Rauchmelders. Sie stahlen lediglich eine geringe Menge Münzgeld und etwas Schmuck, der sich außerhalb des Tresors befand.