Zeuge nach Einbruch in Waffengeschäft verletzt

Bei einem Einbruch in ein Waffengeschäft in Kufstein haben unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag zwei Gewehre erbeutet. Ein Zeuge versuchte die Täter an der Flucht zu hindern, was er mit einer Verletzung bezahlte.

Die beiden maskierten Täter schlugen kurz nach 1.30 Uhr mit einem Vorschlaghammer die Ausstellungsvitrine des Waffengeschäftes ein und entwendeten daraus zwei Gewehre. Dann liefen sie zum Fluchtfahrzeug in dem ein dritter Täter wartete.

Mit Gewehr ins Gesicht geschlagen

Ein 20-jähriger Mann aus Kufstein wollte die beiden Einbrecher an ihrer Flucht hindern, dabei schlug ihm einer der Täter mit dem Schaft eines Gewehres ins Gesicht. Der Kufsteiner musste mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert werden.

Zeugen beschrieben die Täter als männlich, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, dunkel gekleidet mit dunklem Kapuzenpullover. Maskiert waren sie mit einem weißen Tuch mit einem Totenkopfmuster. Das Fluchtfahrzeug war ein dunkler und älterer Mercedes Benz, wahrscheinlich mit einem österreichischen Kennzeichen.