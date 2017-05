Felipe neue Bundessprecherin der Grünen

Ingrid Felipe wird neue Bundessprecherin der Grünen, EU-Parlamentarierin Ulrike Lunacek Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl. Das beschloss der erweiterte Bundesparteivorstand am Freitag in Salzburg.

Am Vormittag trat in Salzburg der 34-köpfige erweiterte Bundesvorstand zusammen, in dem auch die drei als Favoritinnen gehandelten Kandidatinnen vertreten sind: Ingrid Felipe aus Tirol, die Salzburgerin Astrid Rössler und die EU-Mandatarin Ulrike Lunacek.

APA/Barbara Gindl

Die Grünen setzen in der Nachfolge von Eva Glawischnig auf eine Doppelspitze. Ingrid Felipe soll Bundessprecherin werden, Ulrike Lunacek die Partei als Spitzenkandidatin in die Nationalratswahl führen. Das beschloss der erweiterte Bundesvorstand der Partei am Freitag in Salzburg einstimmig.

Endgültig beschlossen ist dies noch nicht. Dies obliegt der Bundesversammlung der Grünen, die Ende Juni in Linz tagen wird. Noch keine Entscheidung gibt es darüber, wer den Klubvorsitz im Parlament übernehmen soll. Dies sei eine Entscheidung des Klubs, hieß es in einer Pressekonferenz nach den mehrstündigen Beratungen.

Vorerst keine Entscheidung über Klubvorsitz

Nach dem Rückzug von Eva Glawischnig aus der Politik übernahmen ihre Stellvertreter Ingrid Felipe und Werner Kogler am Donnerstag interimistisch die Leitung der Grünen - mehr dazu in Felipe übernimmt Partei interimistisch.