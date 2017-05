So haben Tirols Studenten gewählt

Bei der Wahl zur Österreichischen Hochschülerschaft haben diesmal an der Universität Innsbruck noch weniger Studenten ihre Stimme abgegeben als beim letzten Mal. Die ÖVP-nahe Aktiongemeinschaft bleibt stärkste Kraft.

Sieben wahlwerbende Gruppen haben bei der diesjährigen ÖH-Wahl an der Uni Innsbruck um 19 Mandate gerungen. Trotz Verlusten von fast zehn Prozent ist die VP-nahe Aktionsgemeinschaft stärkste Fraktion geworden. Sie kommt auf zehn statt wie bisher elf Mandate und hält in der Univertretung nach wie vor die absolute Mehrheit. Zugelegt hat der Verband Sozialistischer Student_Innen VSSTÖ, der auf vier statt wie bisher drei Mandate kommt. Die Grüne Fraktion GRAS verliert leicht an Stimmen hält aber weiterhin drei Mandate.

Je ein Mandat geht an die Jungen liberalen Studierenden JUNOS sowie an die Unabhängige Fachschaftsliste Innsbruck. Diese beiden Gruppen haben leicht an Stimmen zugelegt. Insgesamt ist die Wahlbeteiligung bei der ÖH-Wahl gering ausgefallen. Nicht einmal ein Drittel der knapp 25.000 wahlberechtigten Studierenden hat gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 28,2 Prozent.

Liste Wahl 2017 Wahl 2015 Mandate Aktionsgemeinschaft 45,24% 51,02% 10 (-1) VSStÖ 22,09% 15,79% 4 (+1) GRAS 16,14% 17,62% 3 (+0) Junos 7,02% 5,55% 1 (+0) RFS 1,92% 1,95% 0 (+0) UFI 5,41% 4,73% 1 (+0) KSV-KJÖ 2,18% 2,20% 0 (+0)

GRAS und JUNOS punkten in diversen Hochschulen

AM MCI Innsbruck ähnelt das Ergebnis mit einem klaren AG-Sieg jenem der Uni. An weiteren Tiroler Fachhochschulen gab es andere Wahlsieger. An der FH für Gesundheitsberufe etwa erhielt GRAS mit 51,25 Prozent sogar die absolute Stimmenmehrheit, an der Pädagogischen Hochschule wurden die Grünen mit 32,46 Prozent stärkste Kraft. Über einen Wahlsieg dürfen sich auch die Junos auf der FH in Kufstein freuen. Sie wurden dort mit 29,33 Prozent stärkste Kraft.

An der Medizin-Uni traten nur zwei Listen an. Die Innsbrucker Medizinerunion konnte dabei ihre Vormachtstellung mit 84,13% (+6,57%) gegenüber der VSStÖ ausbauen. An der Mandatsverteilung von 8 zu 1 änderte die Wahl 2017 nichts.

GRAS verliert auch bundesweit

Österreichweit haben nur 24,5 (-1,5%) Prozent der wahlberechtigten Studenten abgestimmt. So gering war die Wahlbeteiligung noch nie. Bundesweit stimmenstärkste Gruppierung wurde erneut die Aktionsgemeinschaft, die bisherige Koalition aus VSStÖ, Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS) und Fachschaftslisten (FLÖ) hat erneut 29 der 55 Mandate in der Bundesvertretung (BV) gewonnen.

Link: