Zwei Leichen in Innsbrucker Wohnung entdeckt

Am Donnerstagnachmittag sind in einer Wohnung im Mariahilfpark in Innsbruck zwei stark verweste Leichen gefunden worden. Es dürfte sich laut Polizei um die Wohnungsinhaberinnen handeln, so die Polizei.

Nachbarn haben die Polizei verständigt, nachdem sie einen starken Geruch in der Anlage wahrgenommen haben. Die zwei Frauen sollen laut Polizei sehr zurückgezogen gelebt haben. Die Todesursache sei derzeit nicht ermittelbar, heißt es.

zeitungsfoto.at

Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet. Nähere Informationen soll es am Freitag geben.