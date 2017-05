Tioler Manager übernimmt Casinos Austria

Der Tiroler Finanzexperte Alexander Labak wird Chef der Casinos Austria und der Lotterien. Das gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt. Labak folgt auf Karl Stoss, der auf eine Verlängerung seines bis Ende 2017 laufenden Vertrages verzichtet hat.

Labak wird am 1. Juni zunächst Vorstand bei den Casinos Austria. Am 1. Juli soll er dort Generaldirektor und zugleich Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Lotterien werden. Labaks Vertrag läuft aber nur zweieinhalb Jahre bis Ende 2019, teilten die Casinos Austria nach der entscheidenden außerordentlichen Aufsichtsratssitzung mit.

In Tirol aufgewachsen

Alexander Labak ist zwar in Wien geboren, aber in Tirol aufgewachsen. Für das Studium der Handelswissenschaften kehrte er nach Wien zurück, nach einer Studienvertiefung in Philadelphia (Wharton School) startete er bei Henkel in das Berufsleben. Weitere Stationen führten ihn über Johnson & Johnson und Foundation Health Systems zur Deutschen Bank. Von dort ging es weiter zu Mastercard, wo er Europa-Präsident wurde, zur niederländischen HomeCredit und dann zur britischen Domestic & General in London. Zuletzt war er bei Apollo Global Management in London tätig. Labak ist verheiratet und hat zwei Kinder.

In der Chefetage der Casinos Austria werden ihm Bettina Glatz-Kremsner und Dietmar Hoscher zur Seite stehen. Hoschers Vertrag, der Ende 2017 ausgelaufen wäre, wurde heute ebenfalls bis Ende 2019 verlängert. Im Vorstand der Lotterien wird neben Labak auch Glatz-Kremsner vertreten sein.