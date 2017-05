Paragleiter-Absturz via Internet bemerkt

Einem aufmerksamen Kollegen hat ein 30-jähriger Paragleiter zu verdanken, dass er am Mittwoch nach einem Absturz am Staller Sattel entdeckt worden war. Der Kollege verfolgte den Langstreckenflug via Internet.

Der 30-Jährige Salzburger startet seinen Langstreckenflug gegen 10.00 Uhr in Antholz in Südtirol. Die GPS-Daten des Paragleiters wurden dabei direkt ins Internet übertragen. Einem Kollegen des Salzburgers, der den Flug online mitverfolgt hatte, war gegen 13.00 Uhr aufgefallen, dass sich die Position des 30-Jährigen nicht mehr veränderte.

Paragleiter telefonisch erreicht

Dem Kollegen gelang es nach kurzer Zeit, telefonischen Kontakt mit dem Paragleiter herzustellen. Offenbar benommen von dem Absturz berichtete dieser über seine missliche Lage. Eine Suchaktion wurde eingeleitet und der Paragleiter konnte nahe dem Staller Sattel entdeckt werden. Er wurde geborgen und mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Über den Grad der Verletzungen ist bislang nicht bekannt.