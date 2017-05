Polizei warnt vor Trickdieben

Die Polizei bittet um Vorsicht bei Bankomatbehebungen. Vor neun Tagen haben zwei Trickdiebe in Hall einen Mann um einen vierstelligen Eurobetrag erleichtert. Dasselbe Paar dürfte auch für einen Vorfall in Schwachat verantwortlich sein.

Am 8. Mai hob ein 73-jähriger Österreicher in der Tiefgarage am Stadtgraben eine größere Menge Bargeld ab. Er wurde dabei offenbar von einem Paar beobachtet.

Nach der Behebung folgte das Paar dem 73-Jährigen in die Tiefgarage, verwickelte ihn in ein Gespräch und stahl ihm einen Geldbetrag im unteren vierstelligen Eurobereich.

In Schwechat ist es Anfang Mai zu einem ähnlich gelagerten Vorfall gekommen. Dasselbe verdächtige Paar erbeutete damals einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.