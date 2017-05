Südtiroler in Berliner Park erstochen

Ein 34-jähriger Südtiroler ist in Berlin Opfer einer tödlichen Bluttat geworden. Sonntagfrüh wurde der Mann mit mehreren Stichwunden in einem Park gefunden. Es gibt keine Hinweise auf den Täter.

Am Sonntag, kurz nach fünf Uhr früh, wurde der 34-jährige Mann aus Sigmundskron bei Bozen von einem Bekannten schwerverletzt im Park Friedrichshain gefunden. Das Opfer hatte mehrere Stichwunden am Oberkörper, darunter auch in der Lunge. Laut Angaben der Berliner Polizei soll der Notarzt eine Stunde vergeblich versucht haben, das Leben des Südtirolers zu retten. Der Südtiroler lebte und arbeitete seit einigen Jahren in Berlin. Raubmord wird nicht ausgeschlossen.