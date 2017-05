Nach zwei Jahren Raubüberfall geklärt

Fast zwei Jahre nach der Tat ist ein Raubüberfall auf einen Innsbrucker in der Wohnung einer Prostituierten aufgeklärt worden. Bei einer Routinekontrolle in Oberösterreich konnte eine an der Tat beteiligte Prostituierte festgenommen werden.

Bei dem Überfall im Juli 2015 hatten zwei vorerst unbekannte Männer dem 45-jährigen Tiroler eine Aktentasche mit einem mittleren fünfstelligen Eurobetrag geraubt - mehr dazu in Raubüberfall in Innsbruck.

Mit damaligem Ermittlungsstand waren zwei Geheimprostituierte und deren Lebensgefährten sowie eine weitere unbekannte männliche Person in die Tat verwickelt. Alle Personen dürften sich unmittelbar danach nach Rumänien abgesetzt haben.

Verdacht des Menschenhandels und Zuhälterei

Die Ausschreibung zur Festnahme führte am 20. April in Oberösterreich zu einem Teilerfolg. Neben dem Geständnis belastete die Frau einen 45-jährigen Rumänen, der Haupttäter des Raubüberfalles zu sein. Gegen diesen Mann, der namentlich bekannt aber weiterhin flüchtig sei, werden nunmehr auch Ermittlungen wegen des Verdachts des Menschenhandels und der Zuhälterei geführt.