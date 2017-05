Tote Mutter - Verwandter erneut verhaftet

Im Fall der tot im Inn aufgefundenen 26-jährigen Wörglerin gibt es eine neue Wendung. Ein naher Verwandter der Toten, der bereits zwei Mal in Haft war, wurde am Samstag zum dritten Mal verhaftet.

Es handelt sich um einen nahen Verwandten der Frau, die seit Anfang Februar verschwunden war. Bei einer Haftprüfung hatte das Gericht den Tatverdacht als nicht dringend bewertet und die U-Haft Ende März aufgehoben. Die Staatsanwaltshaft hat dagegen Beschwerde eingelegt - mehr dazu in Nach Leichenfund erneut Enthaftung.

Das Oberlandesgericht Innsbruck gab am Freitag einer gegen die zweite Enthaftung erhobene Beschwerde der Staatsanwaltschaft Folge. Der Mann wurde daher am Samstag wiederum festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck überstellt.

Leiche der Frau Anfang April im Inn gefunden

Die Frau war seit Februar verschwunden, ihre Leiche wurde Anfang April im Inn gefunden. Immer noch ungeklärt ist, wie die Frau ums Leben gekommen ist. Allerdings ist aufgrund des Ergebnisses der gerichtsmedizinischen Untersuchung ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen. Das Ludwig-Bolzmann-Institut in Graz wurde mit weiteren gerichtsmedizinischen Untersuchungen beauftragt, deren Ergebnisse noch ausstehen - mehr dazu in Tote Mutter: Zweite Obduktion angefordert.

In zwei Wochen muss vom Gericht die Frage der Fortdauer der Untersuchungshaft neuerlich geprüft werden.