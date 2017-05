Größter Golfplatz Tirols in Osttirol

In Osttirol wird am Samstag am größten Golfplatz Tirols das erste Mal abgeschlagen. Der bisherige Golfplatz von Lavant wurde auf das Gemeindegebiet von Tristach ausgeweitet. Der 36-Loch-Platz erstreckt sich nun über ca 130 Hektar.

Der Golfclub Lavant hat 2.500 Mitglieder. Doch auch zahlreiche Hotelgäste wollen Golf spielen, daher wurde der Golfplatz nun auf 36 Loch ausgeweitet, erläutert Geschäftsführer Hermann Unterdünnhofen. Da ein Golfplatz nur begrenzte Kapazitäten habe, habe es bisher regelmäßig Staus beim Buchen der Startzeiten und am Platz gegeben. Es könnten eben nur alle zehn Minuten vier Personen starten und zügig den Platz bespielen, so Unterdünnhofen.

Grundbesitzer stehen hinter Projekt

Ohne große Aufregung ging die Umweltverträglichkeitsprüfung im Vorjahr über die Bühne, sagt der Tristacher Bürgermeister Markus Einhauer (ÖVP). Wertvoll sei vor allem gewesen, dass die Grundbesitzer hinter dem Projekt gestanden seien und dieses Projekt damit ermöglicht hätten.

Golfplatz als Gewinn für Gemeinde

Den Osttiroler Golfplatz gibt es seit 19 Jahren. Er sei trotz anfänglicher Widerstände für die Gemeinde im wahrsten Sinn des Wortes ein Gewinn, sagt der Lavanter Bürgermeister Oswald Kuenz (ÖVP). Die Familie Hamacher sei mittlerweile der größte Arbeitgeber und der größte Steuerzahler in der Gemeinde. Sie biete rund 150 Arbeitsplätze. Sie sei auch für die meisten Nächtigungen in der Gemeinde verantwortlich, so Kuenz.

Kein drittes Hotel geplant

Der deutsche Unternehmer Werner Hamacher ist das Mastermind hinter dem Osttiroler Golfprojekt. Schon zwei Hotels mit 250 Betten hatte er gebaut, um Gäste zum Golfplatz zu locken. Ein drittes Hotel wolle er aber nicht bauen, betonte Investor Werner Hamacher. Eher wolle er ein Hallenbad in einem der bestehenden Hotels bauen.

Der erste Abschlag in der 36-Loch-Anlage von Lavant wird am Samstag gefeiert.