Last Minute-Siege für Wattens und Innsbruck

Mit Toren in den letzten Spielminuten haben der FC Wacker Innsbruck und die WSG Wattens am Freitag Siege feiern können. Die Innsbrucker siegten zuhause gegen Blau Weiß Linz 2:1, Wattens gelang ein 2:3-Auswärtssieg gegen Horn.

Miroslav Milosevic brachte Horn in der 31. Minute in Führung. Lukas Katnik schlug aber schnell zurück, reagierte nach einem Mader-Latten-Freistoß am schnellsten (44.). Die Freude der Tiroler währte nur kurz, fast im Gegenzug brachte abermals Milosevic den Abstiegskandidaten per Kopf in Front (45.+2).

Gleich nach Wiederbeginn schwächte sich Wattens mit einem Torraub-Foul von Michael Steinlechner an Benjamin Sulimani, für das es von Alexander Harkam Rot gab, selbst (48.). Alles deutete auf den zweiten Horn-Sieg in den jüngsten zehn Runden hin. Die Gastgeber ließen sich aber die Butter vom Brot nehmen.

GEPA/Walter Luger

Nach dummem Foul von Ferdinand Weinwurm an Martin Svejnoha gab es Gelb-Rot und Elfmeter. Diesen verwertete Niels-Peter Mörck souverän (77.). Horn war von der Rolle, und der Däne machte mit seinem zweiten Treffer (93.) noch die Wende perfekt. Für Horn war die fünfte Heimniederlage in Folge eine ganz bittere.

Jamnig lässt Innsbruck jubeln

Blau Weiß Linz überließ Innsbruck am Tivoli das Spiel, ging mit der ersten Chance durch Tobias Pellegrini trotzdem in Führung (20.). Patrik Eler mit einem Traumfreistoß aus fast 30 Metern ins Kreuzeck (55.) sowie seinem 24. Saisontor glich aus. Der Slowene traf damit im sechsten Spiel hintereinander. In der Schlussphase belohnte Florian Jamnig nach einem abgewehrten Eler-Schuss die Tiroler noch für ihre Offensivbemühungen (94.). Sie kehrten nach zwei Niederlagen auf die Siegerstraße zurück. Für die Linzer war es erst die erste Auswärtsniederlage 2017.

Der FC Wacker Innsbruck liegt nach 34 gespielten Runden einen Platz und einen Punkt vor der WSG Wattens auf Platz vier in der Tabelle.

