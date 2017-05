Radiobericht über Dorfwirt erhält Preis

Bei der diesjährigen Verleihung des Österreichischen Radiopreises wird auch ein Bericht des ORF Tirol prämiert. Der Beitrag über den Dorfwirt in Stanz von ORF-Journalistin Eva Rottensteiner wurde von der Jury nominiert.

Mit der Nominierung in der Kategorie „Bester Regionalbericht“ ist Eva Rottensteiner bereits ein Preis gewiss: Ob Gold, Silber oder Bronze wird bei der Radiopreis-Verleihung am 26. Juni in Wien bekannt gegeben.

Durch Zufall auf den Dorfwirt gestoßen

Eva Rottensteiner ist stellvertretende Leiterin der Radio-Programmredaktion im ORF Tirol, arbeitet auch im TV-Team für „Guten Morgen Österreich“. Im Zuge einer Recherche für ein TV-Rezept stieß sie auf den Dorfwirt in Stanz - das einzige Gasthaus in der kleinen Oberländer Gemeinde, für das allerdings dringend ein Pächter gesucht wurde.

ORF

Unter dem Arbeitstitel „Pächter gesucht“ berichtet Rottensteiner in ORF Radio Tirol über die Pächtersuche in Stanz - mit Erfolg. Nach der Ausstrahlung des Beitrags meldeten sich laut Gemeinde - dieser gehört das Gastlokal - vier ernstzunehmende Bewerber. Darüber freute sich Rottensteiner genauso wie über die Nominierung für den Radiopreis - ob es Gold, Silber oder Bronze wird, sei zwar spannend aber sekundär. Wichtiger ist, dass durch den Radiobericht geholfen werden konnte.

„Tirol heute“-Beitrag Eva Rottensteiner war bei der Eröffnung des Dorfwirts in Stanz dabei und gestaltete diesen „Tirol heute“-Beitrag über die Familie Jehle.

Eröffnung am selben Tag wie Nominierung

Ein weiterer Zufall ist, dass der Dorfwirt in Stanz am 11. Mai mit dem neuen Pächterpaar wiedereröffnet wurde, just an jenem Tag, an dem auch die Nominierung für den Radiopreis bekannt gegeben wurde. Bei der Wiedereröffnung war ORF Tirol natürlich dabei. Eva Rottensteiner hat den Dorfwirt mit einem Kamerateam besucht.