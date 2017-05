Positive Reaktionen auf Forderung von Kurz

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich am Freitag für Neuwahlen in Österreich ausgesprochen. Seitens der ÖVP kamen darauf positive Reaktionen. Neuer Vorsitzender der ÖVP wolle er nur mit vollem Durchgriffsrechte in der Partei werden.

Viele würden sich derzeit fragen, wie es mit der ÖVP und der Regierung weitergehe, begann Sebastian Kurz sein Statement am Freitagvormittag. Er stehe für Klarheit und auch unpopuläre Maßnahmen, so die folgende Selbsteinschätzung. „Wir alle wissen, es gibt das Angebot an mich, die Regierung fortzusetzen“, kam er schließlich zum Punkt. Andere würden vielleicht „den 17. Neustart ausrufen“, er jedoch nicht, da das nur „Dauerwahlkampf“ und die Fortsetzung von koalitionären Querelen bedeute.

Er sei bereit, den Parteivorsitz der ÖVP zu übernehmen, wie er in der persönlichen Erklärung bekanntgab - allerdings nur nach einer vorgezogenen Neuwahl und mit der Garantie ausgeweiterter Führungskompetenzen in der Partei, so Kurz.

Für Schützenhöfer steht Kurz als VP-Chef fest

Für den steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) steht Sebastian Kurz als neuer ÖVP-Obmann fest. Das sagte er am Rande der Landeshauptleute-Konferenz in Alpbach. Gleichzeitig schloss er sich dem Wunsch des Außenministers nach Neuwahlen an und sprach von einem Befreiungsschlag.

Benger: „Klare Worte von Kurz“

Für den Kärntner VP-Chef Christian Benger habe Kurz, wie man es von ihm gewohnt sei, klare Worte gefunden und unmissverständlich klar gemacht, was in diesem Staat nötig ist. „Man muss auf einen Reset-Knopf drücken, wenn ein System nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Und deshalb müssen auch in Österreich vorgezogene Wahlen stattfinden. Es nützt nichts, an einem verfahrenen manövrierunfähigen Karren noch länger herumzuziehen. Dann muss man handeln“, so Benger.

Rupprechter will Kurz unterstüzten

Andrä Rupprechter (ÖVP) unterstütze Sebastian Kurz voll und ganz, wie er erklärte. Die klare Ansage von Kurz finde seine volle Unterstützung so der Landwirtschaftsminister. Er gehe jedenfalls davon aus, dass Kurz neuer Parteivorsitzender werde.

Relativ gelassen reagierte Wiens Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) auf den Neuwahlwunsch von Kurz: „Wenn man nicht mehr miteinander arbeiten kann, soll man es sein lassen“, meinte der Stadtchef am Rande der Landeshauptleute-Konferenz in Alpbach.

