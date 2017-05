Banküberfall mit Geiselnahme in Erpfendorf

Im Tiroler Unterland läuft ein Großeinsatz der Polizei. In Erpfendorf wurde laut ersten Informationen die örtliche Bank überfallen. Der mutmaßliche Täter befindet sich noch im Bankgebäude und soll eine Geisel genommen haben.

Der Ortskern von Erpfendorf ist derzeit abgeriegelt und wird von zahlreichen Polizeibeamten abgesichert. Weitere Einsatzkräfte - darunter auch ein Sondereinsatzkommando - sind auf dem Weg in die Unterländer Gemeinde. In einer Sonderpresseaussendung bestätigte die Polizei kurz nach 11.00 Uhr, dass sich der Täter noch in der Bank aufhält.

Offenbar hat der Täter auch eine Geisel genommen. Die Landespolizeidirektion Tirol hat einen Einsatzstab eingerichtet.

ZOOM.Tirol

