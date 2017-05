Erdbeben westlich von Innsbruck

Am Freitag hat sich westlich von Innsbruck ein Erdbeben ereignet. Das Beben mit der Stärke von 3,6 wurde von vielen Menschen zum Teil heftig verspürt. Das Epizentrum lag etwa sechs Kilometer südwestlich von Innsbruck.

Das Zentrum des Bebens lag in etwa acht Kilometern Tiefe, was laut Anton Vogelmann vom Erdbebendienst der ZAMG für österreichische Verhältnisse im Durchschnitt liegt. Schon etwa eine halbe Stunde nach dem Beben langten bei der ZAMG über 100 Wahrnehmungsberichte ein. Bei einem derartigen Beben können etwa Gläser zu klirren beginnen, in seltenen Fällen seien auch Haarrisse im Putz nicht auszuschließen.

Link: