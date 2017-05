Brand verwüstete Appartementhaus in Fügen

In Fügen im Zillertal ist am Donnerstag kurz vor Mitternacht ein Appartementhaus in Brand geraten. 110 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Derzeit kann Brandstiftung als Ursache nicht ausgeschlossen werden.

Das Feuer in der Marienbergstraße brach gegen 23.50 Uhr aus, 110 Mann der Feuerwehren Fügen, Uderns, Hart und Schwaz konnten das Feuer bald unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser verhindern.

Zeugen sprachen beim Ausbruch des Brandes von einer starken Explosion. Nach ersten Erhebungen dürfte es sich dabei aber um eine Verpuffung im Zuge der Brandentwicklung gehandelt haben, heißt es von der Polizei.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt, der Sachschaden ist aber erheblich. Jetzt werden Brandermittler versuchen, die Ursache des Brandes herauszufinden.