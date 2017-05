Nathan Trent schafft Finaleinzug beim ESC

Der Tiroler Sänger Nathan Trent hat beim Eurovision Song Contest die erste Hürde gemeistert. Der 25-jährige Tiroler schaffte im 2. Halbfinale am Donnerstagabend in Kiew den Aufstieg ins Finale der 62. Ausgabe des Song Contest.

Trent setzte sich mit „Running on Air“ im International Exhibition Center der ukrainischen Hauptstadt durch und ergatterte eines der zehn Tickets für das Finale des Musikbewerbs am Samstag - mehr dazu in Nathan Trent im Finale.

ORF

Neben Österreich gelang auch Bulgarien, Dänemark, Israel, Kroatien, den Niederlanden, Norwegen, Rumänien, Ungarn und Weißrussland der Aufstieg. Ausgeschieden im 2. Halbfinale sind hingegen Estland, Irland, Litauen, Malta, Mazedonien, San Marino, die Schweiz und Serbien.