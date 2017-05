Platter: Nein zur Reformpartnerschaft

Die Zeichen in der ÖVP stehen auf Sebastian Kurz und offenbar auf Neuwahlen. Landeshauptmann Günther Platter lehnte in einer akkordierten Stellungnahme mit seinen Amtskollegen aus der Volkspartei, das Angebot der SPÖ einer Reformpartnerschaft de facto ab.

Platter meinte, man glaube, es handle sich um keine ehrliche Reformpartnerschaft. Man sei der Meinung, dass die Menschen von Streit und Attacken und auch von dieser Regierung die Nase voll hätten.

Kurz soll zentrale Rolle spielen

Man sei sich zudem einig, dass Außenminister Sebastian Kurz auch in Zukunft eine zentrale Rolle in der Partei spielen solle. Welche dies sei, werde man am Sonntag in den Gremien beraten, sagte Platter am Beginn der Landeshauptleute-Konferenz in Alpbach. Er ist derzeit der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz.

Nach dem landesüblichen Empfang werden die Alt-Landeshauptleute Erwin Pröll (ÖVP) und Josef Pühringer (ÖVP) offiziell verabschiedet. Am Samstag beraten die Landeshauptleute dann über aktuelle politische Themen.