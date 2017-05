A-Führerscheinanwärter schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag ist es in Rattenberg zu einem Unfall bei einer Prüfungsfahrt für den A-Führerschein gekommen. Ein 55-jähriger Motorradfahrer verlor die herrschaft über sein Fahrzeug und prallte frontal in einen Traktor.

Der gebürtige Deutsche, der in Tirol lebt, habe laut Polizei im Rahmen der Prüfungsfahrt in Rattenberg an einer Kreuzung angehalten. Als er wegfahren wollte, dürfte er die Kupplung zu schnell losgelassen haben. Er konnte das Motorrad nicht mehr unter Kontrolle halten. Der Mann geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen Traktor. Dabei zog sich der 55-Jährige schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen zu. Er wurde in das Krankenhaus nach Kufstein gebracht.