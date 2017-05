Mädchen von Auto erfasst und schwerst verletzt

Bei Going ist Mittwochmittag ein Mädchen von einem Taxi erfasst worden. Es erlitt dabei schwerste Verletzungen. Die Polizei spricht von einem unglücklichen Unfallhergang. Das Mädchen wurde in die Klinik Innsbruck geflogen.

Kurz nach Mittag stieg die 8-Jährige in Going an einer Haltestelle aus dem Schulbus aus. Sie ging daraufhin vor den Bus und überquerte die dortige Bundesstraße. Dabei übersah sie offenbar ein sich näherndes Taxi.

Der Lenker des Taxis - ein 46-jähriger Einheimischer - konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Mädchen wurde vom Fahrzeug erfasst und blieb auf der Straße liegen. Mit dem Notarzthubschrauber wurde die Schülerin in die Klinik Innsbruck geflogen. Dort wird sie intensivmedizinisch betreut. Laut Auskunft der Klinik Innsbruck erlitt das Mädchen schwerste Verletzungen, ihr Zustand sei aber vorläufig stabil.