Zwei Tote bei Hubschrauberabsturz am Achensee

Im Bereich Gramaialm nahe dem Achensee ist am Mittwoch gegen Mittag ein privater Hubschrauber abgestürzt. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben, wie die Polizei bestätigte. Unfallhergang und -ursache sind noch unklar.

Derzeit sind die Einsatzkräfte an Ort und Stelle. Zur Identität der Verunglückten könne noch nichts gesagt werden, so Bezirkspolizeikommandant Romed Giner. In der Nähe der Absturzstelle befindet sich eine Materialseilbahn. Ob diese dem Hubschrauberpiloten zum Verhängnis wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

ZOOM Tirol

ZOOM Tirol