TIWAG-Bilanz verzeichnet massiven Einbruch

Die TIWAG hat im Jahr 2016 massive Rückgänge bei Umsatz und Gewinn verzeichnet. Der Jahresüberschuss ging um 17 Prozent zurück, der Umsatz sank um 15 Prozent. Die TIWAG verweist auf ein schwieriges Marktumfeld.

Am Mittwoch beschloss der Aufsichtsrat der TIWAG den Jahresabschluss von 2016. Die TIWAG konnte in diesem Jahr Umsatzerlöse von 806,7 Millionen Euro verzeichnen, das sind um 142,2 Millionen Euro weniger als im Jahr 2015, wo man 948,9 Millionen erreichte. Ein ähnliches Bild gibt es beim Jahresüberschluss, hier wurden 72,5 Millionen Euro erreicht, im Jahr davor waren es mit 87,3 Millionen Euro noch um 14,8 Millionen Euro mehr.

Vorsitzende verweisen auf Rahmenbedingungen

Von der TIWAG hieß es am Mittwoch, man spüre die Folgen der Turbulenzen am Strommarkt auch in Tirol. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen bleibe die TIWAG jedoch ein ertragsstarkes Unternehmen, welches konstant Gewinne erwirtschafte, heißt es vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Reinhard Schretter.

ORF

Ähnlich fiel auch der Kommentar des TIWAG-Vorstandsvorsitzenden Erich Entstrasser aus. Der Preisverfall am Energiemarkt und der scharfe Wettbewerb würden alle Energieunternehmen betreffen. Als TIWAG habe man sich in diesem schwierigen Marktumfeld gut behaupten können. Die strategische Ausrichtung auf Stromerzeugung aus heimischer Wasserkraft und Energieeffizienz habe sich als richtig erwiesen.

Spatenstich in Kirchbichl steht bevor

Bei der TIWAG sind derzeit etwa 1.400 Menschen beschäftigt. 2016 investierte der Konzern 213 Millionen Euro, 2017 sollen es laut Entstrasser 240 Millionen Euro sein. So erfolge am 19. Mai der Spatenstich für das Erweiterungsprojekt Kirchbichl, bei dem die TIWAG bis Ende 2020 110 Millionen Euro investieren will. Neben dem laufenden Bau des Gemeinschaftskraftwerk Inn (GKI) im Oberinntal werden die Strom-, Gas und Wärmenetze ausgebaut. Ebenfalls ausgebaut werden soll das Netz der E-Tankstellen – mehr dazu in TIWAG will E-Tankstellennetz verdichten.