Lawinenabgang am Glockturm bei Pfunds

In Pfunds im Bereich des Glockturms ist am Mittwochvormittag eine Lawine abgegangen. Laut Leitstelle Tirol wurde eine Person verschüttet. Sie wurde bereits geborgen, heißt es. Im Einsatz standen Bergrettung, Lawinenhundestaffeln und drei Hubschrauber.

Am Vormittag stiegen zwei Tiroler oberhalb von Pfunds zu einer Skitour auf. Von der Gipfelflanke fuhren die beiden ab, dann mussten sie den Hang queren. Dabei dürfte einer der beiden das Schneebrett ausgelöst haben. Er wurde mehr als 150 Meter weit über steiles felsiges Gelände mitgerissen und komplett verschüttet.

Sein Freund ortete ihn rasch mittels Lawinenverschüttetengerät und grub ihn nach etwa zehn bis zwölf Minuten aus. Inzwischen alarmierten zwei weitere Skitourengeher, die zufällig das Geschehen beobachtet hatten, die Bergrettung. Diese musste aber nicht mehr eingreifen. Der Verschüttete wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus nach Zams geflogen.

ZOOM.Tirol

Deutscher am Dienstag von Lawine verschüttet

Ein 25-jähriger Skitourengeher aus Deutschland ist am Dienstag bei einem Lawinenabgang am Daunkogel in Neustift im Stubaital beinahe vollständig verschüttet und verletzt worden. Laut Polizei hatten der Mann sowie zwei Begleiter - ein 23-jähriger und ein 19-jähriger Deutscher - das Schneebrett knapp unterhalb der Scharte auf 3.270 Metern Höhe selbst ausgelöst.

Die beiden Landsmänner wurden nicht verschüttet. Sie konnten ihren Kollegen innerhalb von wenigen Minuten ausgraben und bergen. Der 25-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die Tourengeher waren von der Lawine mehrere hundert Meter mitgerissen worden. Nachdem sie zunächst auf Splitboard bzw. Tourenskiern unterwegs waren, hatten sie im steileren Teil zu Fuß weitergehen müssen.