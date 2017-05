„Lehrling des Jahres“ kommt aus Absam

Der mittlerweile ausgelernte Mechatroniker Florian Triendl aus Absam ist am Dienstagabend zum „Lehrling des Jahres 2016“ gekürt worden. Der 19-Jährige schloss in allen drei Fachklassen mit einem „Sehr gut“ ab.

Von seinem Lehrbetrieb GE Jenbacher wurde Florian Triendl besonders für seine Verlässlichkeit, Kollegialität, Pünktlichkeit und seinen Fleiß gelobt. Er erhielt die Begabtenförderung des Landes Tirol, das Diplom der Tiroler Fachberufsschulen und holte sich im zweiten und dritten Lehrjahr den Landessieg beim Landeslehrlingswettbewerb.

Soziales Engagement

Zudem besuchte er als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr diverse Kurse und engagiert sich bei der Speckbacher-Schützenkompanie, beim Krippenverein Absam und den Absamer Matschgerern. Verbleibende Zeit widmet Triendl seinen Hobbys, u.a. der Steirischen Ziehharmonika, der Gartenarbeit und dem Programmieren. Über seinen Sieg freute er sich sehr: „Ich hätte mir nie gedacht, dass ich so weit komme. Es ist ein tolles Gefühl, das geschafft zu haben.“

Land Tirol

Fachkräftemangel in Tirol

Leser der Tiroler Landeszeitung, Online-Voter sowie eine Fachjury hatten den Absamer zum Sieger gekürt. „Der Fachkräftemangel ist nicht nur in Tirol zu beobachten und ist eine Herausforderung. Auch aus diesem Grund ist die laufende Fachkräfteoffensive so wichtig. Fachkräfte werden am Standort Tirol immer stärker nachgefragt.“ Das Land Tirol investiert rund 3,7 Millionen Euro jedes Jahr in die Lehrlingsförderung.

Links: