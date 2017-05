Altenheime werden intensiver kontrolliert

Tirols Alten- und Pflegeheime werden künftig intensiver kontrolliert. Einen dementsprechenden Grundsatzbschluss hat die Landesregierung am Dienstag gefasst. Zudem soll die Aufsicht zentral vom Land organisiert werden.

Die Aufsicht soll künftig im Amt der Tiroler Landesregierung „zentral aufgestellt“ werden, kündigte Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg an. Zudem habe man eine Expertenkommission eingerichtet, die den Bericht der Volksanwaltschaft analysieren und bis zum 31. Mai ihrerseits einen Bericht mit Handlungsempfehlungen vorlegen soll.

Damit reagiert die Landesregierung auf einen Bericht der Volksanwaltschaft, der zum Teil erhebliche Mängel in Heimen in ganz Österreich aufgedeckt hat - mehr dazu in Pflegeheim-Bericht deckt massive Defizite auf.

Tarifreform soll mehr Betreuung bringen

Der Gesundheitslandesrat verwies überdies auf die bereits in Auftrag gegebene Tarifreform bzw. Neuregelung der Heimtarife. Diese soll zu einer Verbesserung der Qualität und mehr Zeit für die Bewohner der Heime führen, ergänzte Robert Kaufmann, Obmann der ARGE Altenheime. Er führte etwa ein zusätzliches Angebot der psychosozialen Betreuung an.

Gegen Kontrollen durch den Bund

Für Kontrollen durch den Bund in den Heimen, für die sich Kanzleramtsminister Thomas Drozda (SPÖ) ausgesprochen hatte, kann sich Tilg nicht erwärmen. „Das ist aus meiner Sicht nicht notwendig“, meinte er. Die Prüfung im Bundesland funktioniere. Überdies sei die Schlagzahl der Prüfungen in den vergangenen Jahren schon gestiegen, argumentierte der ÖVP-Politiker.

Einmal mehr verwies der Landesrat auch darauf, dass in Tirol im Pflegebereich in den vergangenen Jahren viel passiert sei. Durch den Strukturplan Pflege habe man „2.000 zusätzliche Fachkräfte aufgebaut“, 1.000 davon seien bereits angestellt worden. In den kommenden Jahren würden dann die restlichen Pflegekräfte hinzukommen - mehr dazu in Kontrollen nach Pflegeheim-Bericht.