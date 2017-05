Hybrid- und E-Autos immer gefragter

In Tirol sind heuer im ersten Quartal mehr Elektro-Autos und deutlich mehr Hybrid-Wagen angemeldet worden. Noch ist der Anteil von Pkws mit alternativen Antrieben gering, aber gerade bei Hybrid-Autos gab es heuer bei den Erstanmeldungen einen Boom.

Es sind vor allem Autos mit Hybrid-System, einer Kombination aus Elektro- und Benzinmotor, die in Tirol zunehmend Absatz finden. Sind im Vorjahr in den ersten drei Monaten noch 67 solcher Fahrzeuge neu angemeldet worden, waren es heuer im ersten Quartal bereits 219.

ORF

Erdgasautos stagnieren

Zugelegt haben auch reine Elektroautos in Tirol - 95 davon waren im ersten Quartal bei den Neuanmeldungen dabei. Andere alternative Antriebe wie Erdgas stagnieren dagegen oder waren heuer zu Jahresbeginn sogar weniger stark nachgefragt als im vergangenen Jahr.

Diesel führt Rangliste weiter an

Mehr als die Hälfte aller Neuwagen in Tirol sind allerdings weiterhin Dieselautos, Benziner haben zuletzt aber etwas aufgeholt. Standen im ersten Quartal 2016 noch 4.423 Dieselautos 2.496 Benzinern entgegen, so waren es im Vergleichzeitraum heuer 4.369 Diesel zu 3.047 Benzinern. Die Autobranche verzeichnete im ersten Quartal 2017 überhaupt starke Zuwächse. Heuer im ersten Quartal gab es fast 7.800 Pkw-Erstanmeldungen - ein Plus von neun Prozent.