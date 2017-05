Buchbinden: Vielseitiges Handwerk mit Bestand

Das jahrhundertealte Handwerk des Buchbinders hat auch heute noch Bestand. Auch in Zeiten des E-Books greifen viele Leserinnen und Leser weiterhin zum Buch. Die Buchbinder nutzen unterdessen die digitalen Möglichkeiten.

Seit über 20 Jahren werden in der Buchbinderei Köll in Innsbruck/Wilten Bücher gebunden und repariert, Speisekarten und Einladungen gefertigt und Diplomarbeiten in die richtige Form gebracht.

ORF

Viele Arbeitsschritte sind nötig

„Ein Buch zu binden benötigt sehr viele Arbeitsgänge. Manche Kunden möchten gerne dabei sein, wenn ihr Buch gebunden wird. Aber das funktioniert leider nicht, denn es braucht dazu einige Tage, bis man ein fertiges Buch beieinander hat,“ sagt Buchbinder Peter Köll.

ORF

ORF

Mindestens 50 Prozent Handarbeit

Buchbinden ist ein Handwerk, das sich über die Jahrhunderte hinweg nur wenig verändert hat. Wenn, dann nur im Gestalterischen, so Köll. Arbeitserleichternd kommt mittlerweile die eine oder andere Maschine zum Einsatz, ohne mindestens 50 Prozent Handarbeit gehe es aber nicht: „Handarbeit ist bei einem Handbuchbinder nicht wegzudenken. Man kann per Hand jede Lage des Buchblocks heften, oder man heftet mit der Maschine.“

ORF

Sendungshinweis: „Tirol heute“, 8.5.2017,

19.00 Uhr in ORF2

Buchbinden ist aber auch Teamarbeit. Das Team der Bucherbinderei Köll besteht aus erfahrenen und jungen Mitarbeitern, denn ein Handwerk kann eben nur bestehen, wenn es jemand weiterführt, so Köll.

ORF

Digitale Möglichkeiten nutzen

Buchbinden sei auch im digitalen Zeitalter weiterhin gefragt, das Gewerbe sei in den letzten Jahrzehnten nur kleiner und spezieller geworden, so Köll. Die heutigen digitalen Möglichkeiten könne man speziell für Einzelstücke sehr gut nützen. „Wir können Einbände lasern und digital bedrucken. Es hat sich durch die Digitalisierung auch sehr viel ins Positive verändert.“