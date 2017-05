Special Award für gewagte Erstbefahrung

Die beiden Freerider Matthias Haunholder und Matthias Mayr haben am Samstag beim renomierten Bergfilmfestival in Trient den Special Award erhalten. Ihr Film über die Erstbefahrung eines Berges in Ostsibirien hat die Jury überzeugt.

Mit ihrem Film „The White maze“ haben sich die beiden Extremsportler gegen 600 Mitbewerber durchgesetzt. Der Film beschreibt die Abenteuer rund um die spektakuläre Erstbefahrung der Pobeda (3.003 Mter)im Tscherskigebirge, auf die sich die beiden Sportler über ein Jahr lang vorbereitet haben.

Faszinierende Bilder der Erstbefahrung Einige Ausschnitten des preisgekrönten Films zeigen den gewagten Trip der beiden Extremsportler in unberührter Natur.

Eisigkalt und fernab der Zivilisation

Das Tscherskigebirge zählt zu den kältesten Regionen der Welt und ist fern jeglicher Zivilisation. Die nächste Hubschrauberstation ist rund 1.300 Kilometer entfernt, die nächste befestigte Straße 350 Kilometer. Trotz Abgeschiedenheit und eisiger Kälte ist Matthias Haunholder und Matthias Mayr die Erstbefahrung der extrem steilen Pobeda geglückt. Davon zeugen beiendruckende Bilder, die die beiden mitgebracht und indem mittlerweile preisgekrönten Film zeigen.

