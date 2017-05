Volles Gauder-Festzelt mit viel Prominenz

Das Gauder Fest, Österreichs größtes Frühlings- und Trachtenfest, ist Freitagabend in Zell am Ziller im Zillertal eröffnet worden. Unter den rund 4.000 Gästen befand sich viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport.

Knapp 4.000 Besucher - darunter die ÖVP-Minister Wolfgang Brandstetter, Andrä Rupprechter und Sebastian Kurz - verfolgten im Festzelt den von LH Günther Platter (ÖVP) vorgenommenen Bieranstich, der als offizieller Startschuss gilt.

ORF

Traditionelle Speisen und spezielles Bier

Bis zum Sonntag erwarteten die Veranstalter bis zu 30.000 Besucher. Bis dahin werden etwa 50.000 Liter Gauder Bock, das von der Privatbrauerei Zillertal eigens für das Fest gebraut wird, und rund 13.000 Liter an anderen Bierspezialitäten ausgeschenkt. Im Zelt und am Festgelände werden bis zu 15.000 Essen, darunter traditionelle Gerichte wie Gauder-Wurst und Ofenleber, auf den Tellern landen.

Bieranstich hat tadellos geklappt Auf den Einzug von Gambrinus ins Festzelt folgt der Bieranstich und die offizielle Eröffnung durch den Landeshauptmann.

Jahrhunderte Jahre lange Tradition

Erstmals erwähnt wurde das Gauder Fest im Jahr 1428 von venezianischen Kaufleuten, damit gilt es als eines der ältesten Volksfeste im gesamten Alpenraum. Im Jahr 2014 wurde es von der UNESCO in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes Österreichs aufgenommen.

Auch in diesem Jahr stehen daher, dem Erbe verpflichtet, traditionelle Wettkämpfe wie das Ranggeln oder der Gauder Sechskampf am Programm. Als farbenprächtiges Finale folgt am Sonntag der laut Veranstaltern größte Trachtenumzug des Alpenraums mit rund 2.800 Teilnehmern.

Licht ins Dunkel-Gala als Auftakt

Das Gauder Fest geht jährlich am ersten Wochenende im Mai über die Bühne. Der Name „Gauder“ leitet sich von „Gauderlehen“ ab, also jenen Grundstücken, auf denen das Fest ursprünglich stattfand. Veranstaltet wird es unter anderem von der Gemeinde, dem Tourismusverband Zell am Ziller und der Privatbrauerei Zillertal Bier.

Licht ins Dunkel Gala Tolle Stimmung herrschte bereits am Donnerstagaben im Festzelt. Gregor Glanz, Hannah und viele andere lockten rund 1.000 Gäste für die gute Sache nach Zell.

Seit Jahren findet einen Abend vor der offiziellen Eröffnung des Gauderfests im Festzelt die Licht ins Dunkel Gala statt - mit Stars, die ihre Auftritte in den Dienst der guten Sache stellen. Auch lockten La Goassn, Bluatschink, die Zillertaler Haderlumpen, Marina & The Kats, Gregor Glanz, Hannah und Markus Gimbel rund 1.000 Besucher nach Zell. Die Eintritte kommen Licht ins Dunkel zu Gute.