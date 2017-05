Kufstein: Schwerer Betrug mit Wertpapieren

Ein 56-jähriger Mann ist in Kufstein Opfer eines schweren Betruges geworden. Ein Telefonanrufer überredete ihn telefonisch und per Mail zum Kauf von Aktien. 7.000 Euro gab der Mann aus, die versprochenen Aktien erhielt er aber nie.

Mehrmals rief die angebliche Firma „NGB Consulting“ den in Kufstein lebenden Italiener an. Immer wieder bot dabei ein Mittelsmann namens „Salomon“ dem Mann Aktien an. Nach einem regen Mailverkehr mit der Firma entschloss sich der Italiener schließlich zum Kauf.

200 Wertpapiere bestellte der Mann, dafür überwies er 7.000 Euro auf ein Konto in Kuwait. Die angeblich gekauften Aktien erhielt der Mann bis heute nicht. Der Mann hat deswegen jetzt Anzeige erstattet. Für die Polizei Kufstein ist es der erste Fall dieser Art. Die Ermittlungen nach der Betrügerfirma laufen, und sollen auch international durchgeführt werden.