Südtirol: Erdbeben der Stärke 3,2

Im Pustertal in Südtirol hat in der Nacht auf Freitag die Erde gebebt. Das Beben ereignete sich laut ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) bei Bruneck und wurde in einem Umkreis von etwa 30 Kilometern deutlich bis stark verspürt.

Laut Erdbebendienst der ZAMG wurden die Erdstöße bei Bruneck um 23.58 Uhr registriert und erreichten eine Stärke von 3,2. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und der Magnitude nach nicht zu erwarten.

Berichten zufolge wurde ein Grollen und das Klirren von Gläsern und Geschirr wahrgenommen. Aus Österreich selbst seien bisher keine Meldungen über Wahrnehmungen beim Erdbebendienst der ZAMG eingelangt, hieß es.

Bei den italienischen Behörden haben sich wegen des Erdbebens nur wenige Bürger gemeldet, Schäden wurden keine gemeldet. das berichtet die italienische Nachrichtenseite stol.it.

