Terrorübung „Tromos“ an geheimen Orten

Ab 7.00 Uhr beginnt am Freitag in verschiedenen Bezirken Tirols die großangelegte Terrorübung „Tromos“. Mehr als 1.000 Einsatzkräfte - Polizei, Bundesheer, Sondereinsatzkommando und Feuerwehr - sind beteiligt. Wo geübt wird, bleibt geheim.

Von der Übung selbst werde die Tiroler Bevölkerung nicht viel mitbekommen, so die Exekutive. Sie finde unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zu Behinderungen des öffentlichen Lebens sollte es nicht kommen, meinte das Land in einer Aussendung. Man übe vorallem die Kommunikation im Ernstfall zwischen allen beteiligten Einrichtungen.

Kommunikation und soziale Medien

Die Übungsannahme bleibe geheim, sei aber angelehnt an Terroranschläge, die jüngst passiert sind. Auch Angriffe auf Infrastruktureinrichtungen seien Teil der Planung, sagte der stellvertretende Landespolizeidirektor Edelbert Kohler: „Genau diese Schwerpunkte werden Teil dieser Übung sein. Einerseits geht es um die Notfallkooperation, das Zusammenwirken sämtlicher Einsatzorganisationen nach einem Anschlag. Und andererseits geht es um die Frage, wie gehen wir in so einem Fall mit den sozialen Medien wie Facebook und Instagram um.“

Soziale Netzwerke sind im Ernstfall Fluch und Segen zugleich, das habe die Vergangenheit gezeigt. Auf der einen Seite sind sie ein wichtiger, direkter Kommunikationskanal, auf der anderen Seite binde die Verbreitung von Panik- und Falschmeldungen zahlreiche Einsatzkräfte.

Bilanz am Samstag

Die Übung „Tromos“ dauert am Freitag bis 20 Uhr. Am Freitagnachmittag haben LH Günther Platter (ÖVP) und der Stv. Landespolizeidirektor Medienvertreter zu einer Vorführung der relevanten Übungsszenarien geladen. Am Samstag werden die Verantwortlichen öffentlich Bilanz zur Landesübung 2017 ziehen. „Tromos“ findet unter Federführung der Landespolizeidirektion unter Mitwirkung des Landes, der maßgeblichen Einsatzorganisationen, des österreichischen Bundesheeres und weiterer Partner statt.