Räuber überfiel 76-Jährige im Schlaf

Im Schlaf ist Mittwochfrüh eine 76-jährige Frau in ihrem Wohnhaus in Fritzens (Bezirk Innsbruck-Land) von einem unbekannten Täter überrascht worden. Der Mann forderte Geld und fesselte die Frau.

Die 76-jährige Frau war alleine in dem Einfamilienhaus in Fritzens. Als sie um 3.30 Uhr aufwachte, stand ein fremder Mann in ihrem Schlafzimmer und forderte mehrfach Geld. Dann fesselte der Mann, der auffälligen Unterländer Dialekt sprach, die Frau leicht an Händen und Füßen, schnappte sich ihr Handy und flüchtete.

Vermutlich durch Terrassentür in Haus gelangt

Die Frau erlitt einen Schock, sie blieb aber unverletzt und konnte sich selbst befreien. Weil sie kein Telefon mehr hatte, wartete die 76-Jährige, bis in der Früh ihre Tochter kam, dann verständigten die beiden die Polizei.

Den Täter konnte die Pensionistin nicht beschreiben, es gibt auch keine Einbruchsspuren. Der Mann gelangte vermutlich durch eine offene Terrassentür in das Haus.