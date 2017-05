Polizei fasst Einbrecherquartett aus dem Zillertal

Für 17 Einbrüche in Tirol und Salzburg sollen vier Männer aus dem Zillertal verantwortlich sein. Sie sollen zudem weitere Einbrüche versucht haben und auch für zahlreiche Diebstähle verantwortlich sein.

In den Bezirken Schwaz, Innsbruck-Land, Kufstein und Zell am See in Salzburg sollen sie 17 Einbruchsdiebstähle verübt haben. Bei sechs davon blieb es beim Versuch. Im Visier hatten sie Betriebsgebäude, Gastronomiebetriebe und Baustellen. Zudem werden den Männern 14 weitere Diebstähle vorgeworfen sowie Vergehen gegen das Suchtmittelgesetz und weitere Delikte.

Vorwiegend Geld und Werkzeuge gestohlen

Die mutmaßlichen Täter stahlen laut Polizei vorwiegend Geld und sowie Werkzeuge im Wert von insgesamt 62.000 Euro. Ein Teil des Diebesgutes wurde sichergestellt. Die Verdächtigen wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, ein 21-Jähriger kam in Untersuchungshaft.