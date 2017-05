ÖVP Tirol erteilt Kern-Broschüre Absage

Die ÖVP Tirol will die Broschüre, die von der Bundes-ÖVP als „Argumentationshilfe“ gegen Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern sowie eine mögliche rot-grüne Koalition gedacht ist, nicht verteilen. Auch andere ÖVP-Landesparteien zeigten kein Interesse.

Die ÖVP-Landesorganisationen in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und Burgenland teilten am Mittwoch mit, die Broschüre nicht verteilen zu wollen.

ÖVP Tirol: „Pflegen anderen politischen Stil“

In Tirol sieht man die Broschüre der Bundes-ÖVP, in der Kern mit Hammer und Sichel in die Nähe des Kommunismus gerückt wird, kritisch. „Uns liegen derzeit keine Broschüren zum Verteilen vor“, sagte der Tiroler ÖVP-Landesgeschäftsführer Martin Malaun der APA. „Und auch wenn wir welche hätten, würden wir sie nicht verteilen. Denn in Tirol pflegen wir einen anderen, sachlicheren Stil in der Auseinandersetzung mit politischen Mitbewerbern“.

Die Broschüre, die von der Bundes-ÖVP in Auftrag gegeben wurde, dürfte Teil des bereits begonnenen Wahlkampfs für die bevorstehende Nationalratswahl 2018 sein. Aus der Parteizentrale in Wien hieß es dazu: „Wir kommentieren das nicht. Das richtet sich von selbst“ - mehr dazu in ÖVP-Broschüre heizt Neuwahlgerüchte an.

