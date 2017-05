Motorradfahrer rastet aus und schlägt zu

Ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Wörgl ist am Dienstagabend völlig ausgerastet. Er schlug zwei Pkw-Lenker mehrere Male mit der Faust ins Gesicht, weil er sich eigenen Angaben zufolge von der Straße abgedrängt fühlte. Der Mann wird angezeigt.

Der Vorfall passierte gegen 19.25 Uhr auf der Bundesstraße in Wörgl nahe der Polizeiinspektion. Der 56-jährige Pensionist blieb mit seinem Motorrad an der Haltelinie einer ampelgeregelten Kreuzung stehen, stieg von seinem Fahrzeug ab und begab sich zu dem hinter ihm stehenden Pkw.

Frau wollte Angreifer am Wegfahren hindern

Er schlug für den Pkw-Fahrer völlig unvermittelt gegen die Scheibe der Lenkertür, riss die Lenkertür auf und versetzte dem 65-jährigen Pkw-Fahrer mehrere Faustschläge ins Gesicht. Eine 44-jährige Pkw-Lenkerin war Zeugin des Vorfalls. Sie stellte ihr Auto vor das Motorrad des Angreifers, um ihn am Wegfahren zu hindern, worauf der Motorradfahrer auch ihr heftig ins Gesicht schlug. Beide Pkw-Lenker wurden leicht verletzt, so die Polizei.

Anschließend fuhr der Motorradfahrer davon. Die 44-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei. Aufgrund des Kennzeichens konnte der Motorradfahrer schnell ausgeforscht werden. Die Polizei traf ihn Zuhause an. Während sich die Pkw-Lenker das aggressive Verhalten des Motorradfahrers nicht erklären konnten, gab der Motorradfahrer an, er sei zuvor von der Straße abgedrängt worden. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Polizei will noch weitere Zeugen des Vorfalls einvernehmen.

Dritter Vorfall in diesem Jahr

