Prozess wegen Mordversuchs an Prostituierter

Wegen Mordversuchs und weiterer Delikte muss sich am Mittwoch ein in Tirol lebender Italiener am Landesgericht verantworten. Der Mann soll für zwei Gewalttaten an Prostituierten verantwortlich sein.

Dem 50-jährigen Freier werden versuchter Mord, gefährliche Drohung und Körperverletzung vorgeworfen. Im Vorjahr soll er zwischen Innsbruck und Seefeld versucht haben, eine Prostituierte zu töten. Er soll die Frau geschlagen und mehrfach versucht haben, mit einem Messer auf ihren Oberkörper einzustechen. Die Frau konnte die Angriffe abwehren und verletzt flüchten - mehr dazu in Mehrere Übergriffe auf Prostituierte aufgeklärt (tirol.ORF.at, 28.6.2016).

Angeklagtem droht lebenslange Haft

Schon 2013 soll der Angeklagte - ebenfalls auf einer Straße in Richtung Seefeld - eine Prostituierte gewürgt, geschlagen und bedroht haben.

Der Prozess am Landesgericht ist bis abends anberaumt. Im Fall einer Verurteilung droht dem Angeklagten lebenslange Haft.