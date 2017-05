Vier Jahre nach Urteil: Rätsel um Goldverbleib

Heute vor vier Jahren ist in Innsbruck das Urteil im sogenannten "Goldmord-Prozess“ gesprochen worden. Der Fall wirft bis heute Fragen auf. Denn das Gold, das Motiv für den Mord gewesen sein soll, ist niemals aufgetaucht.

Wo sind die acht Goldbarren im Wert von 333.000 Euro? Das ist die nach wie vor ungelöste Frage in diesem Kriminalfall. Das Gold war laut Anklage das Motiv für den Mord an einer Unterländer Bankangestellten.

Verurteilter nahm sich das Leben

Für die Tat wurde ein 52-jähriger Ex-Polizist am 2. Mai 2013 am Landesgericht zu lebenslanger Haft verurteilt - mehr dazu in Goldmord-Prozess: Lebenslang für Polizisten. Der Mann beteuerte bis zum Schluss seine Unschuld. Einen Monat nach dem Urteil nahm er sich in seiner Gefängniszelle das Leben - mehr dazu in Goldmord: Polizist begeht Selbstmord.

Für die Polizei war der Fall damit noch nicht abgeschlossen. Die Frage nach dem Gold blieb über die Jahre aber unbeantwortet. Inzwischen wird nicht mehr aktiv danach gesucht, heißt es beim Landeskriminalamt.

