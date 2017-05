Tiroler fuhr durch gesperrten Arlbergtunnel

Ein 42-jähriger Tiroler ist in der Nacht auf Montag in den wegen Bauarbeiten gesperrten Arlbergstraßentunnel eingefahren. Er wurde beim Tunnelportal St. Jakob von einer Streife der Asfinag gestoppt. Zuvor war der Mann in Vorarlberg als Geisterfahrer unterwegs.

Der 42-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei gegen 1.45 Uhr gemeinsam mit einem Beifahrer auf der Arlbergschnellstraße (S16)von Bludenz in Richtung Innsbruck. Dabei dürfte sein Navigationsgerät verrückt gespielt haben, denn es forderte den Mann mehrmals auf, mit seinem Auto umzukehren.

Nachdem er einige Male stehengeblieben war und sich orientiert hatte, fuhr er fälschlicherweise auf die S16 in Richtung Bludenz auf. In der Nordröhre des Langenertunnels kam der Mann dem Umkehrwunsch des Gerätes nach, obwohl die Tunnelröhre nur in eine Fahrtrichtung befahren werden darf.

ORF.at/Lukas Krummholz

Sicherheitsanlage im Tunnel deaktiviert

Nach dem Verlassen des Tunnels setzte er seine Fahrt unbeirrt fort und fuhr in den gesperrten Arlbergstraßentunnel ein. Während der Bauarbeiten ist die Sicherheitsanlage im Tunnel deaktiviert. Zum Zeitpunkt der Durchfahrt des Tirolers fanden keine Arbeiten im Tunnel statt.

Ein bei dem Fahrer durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Der Mann wird an die Bezirkshauptmannschaft Bludenz angezeigt.