Deutlich weniger Arbeitslose in Tirol

Mit einem Rückgang von über zehn Prozent ist in Tirol die Arbeitslosigkeit im Jahresvergleich überdurchschnittlich gesunken. Ende April waren in Tirol 25.939 Menschen ohne Arbeit, in Österreich sank die Arbeitslosigkeit um 2,6 Prozent.

Die Belebung der Wirtschaft zeige sich vor allem an der deutlichen Zunahme der gemeldeten offenen Stellen um 41,1 Prozent auf 55.530, so das Sozialministerium am Montag. Insgesamt waren Ende April 3.607.000 Menschen unselbstständig beschäftigt, um 64.000 mehr als vor einem Jahr. Entgegen dem Gesamttrend verschärft hat sich die Situation für ältere Arbeitssuchende, deren Zahl um 4,9 Prozent auf 102.520 gestiegen ist. Somit war etwa jeder vierte Arbeitslose über 50 Jahre alt.

APA/AMS

Weniger Arbeitslose auch im Rest Österreichs

Auch im Rest Österreichs entspannte sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter: Ende April waren einschließliche Schulungsteilnehmern 413.683 Menschen ohne Arbeit, um 2,6 Prozent (11.014 Personen) weniger als vor einem Jahr. Arbeitslos gemeldet waren 337.923 Personen, ein Rückgang um 4,5 Prozent - mehr dazu in Arbeitslosigkeit sinkt weiter (oesterreich.ORF.at).

APA/AMS

