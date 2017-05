Skifahrerin von Lawine 100 Meter mitgerissen

Bei der Abfahrt von der Ötztaler Wildspitze ist am Sonntag eine 48-jährige Skifahrerin etwa 100 Meter von einer Lawine mitgerissen worden. Die teilweise verschüttete Frau konnte von ihren Begleitern geborgen werden.

Die 48-jährige Frau war Teil einer siebenköpfigen Skitourengruppe, die die Ötztaler Wildspitze besteigen wollte. Bei der Abfahrt löste ein bisher unbekannter Skitourengeher in einem ca 35 Grad steilen Nordwesthang ein Schneebrett aus, das die Frau erfasste und etwa 100 Meter mitriss. Sie wurde dabei teilweise verschüttet.

Die 48-Jährige wurde von ihren Begleitern geborgen und mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen. Sie wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt.

Erhebliche Lawinengefahr am Wochenende

Am Sonntag herrschte in Tirol erhebliche Lawinengefahr – Stufe drei der fünfteiligen Skala. Experten sprachen von einer heiklen Situation, weil Gefahrenbereiche recht diffus verteilt seien und selbst für erfahrene Skifahrer teilweise nicht gut zu erkennen.

Einen unerwarteten Ansturm hat es am Wochenende auf einige Tiroler Skigebiete gegeben. Nach Schneefällen bis in tiefe Lagen mitten im Frühling waren am Wochenende Tausende noch einmal beim Skifahren - mehr dazu in Ansturm auf Skigebiete mitten im Frühjahr.

