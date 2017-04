Deutsche hielten Bergretter auf Trab

Eine Klettersteigtour von drei Deutschen im Zillertal hat zwei Bergrettungseinsätze erfordert. Einer der Kletterer musste erschöpft aus der Wand geborgen werden, einer der beiden Verbliebenen verirrte sich dann beim Abstieg.

Die drei waren am Samstagnachmittag in Schwendau in den Klettersteig „Pfeilspitzwand“ eingestiegen. Bei der Schlüsselstelle verließen einen 50-Jährigen vollends die Kräfte, der Mann konnte vom Hubschrauber mit Hilfe eines Taus aus dem Klettersteig geholt und unverletzt geborgen werden.

ZOOM.Tirol

Die anderen beiden Gruppenmitglieder, ein Vater und sein Sohn, setzten die Tour fort, wobei der Sohn seinem Vater mit einigem Abstand folgte. Als der 18-Jährige beim Ausstieg ankam, war sein Vater bereits in Richtung Tal verschwunden. Auf der Suche nach der Abstiegsroute verirrte sich der junge Mann in einem Wald und setzte einen Notruf ab. Acht Mann der Bergrettung Mayrhofen und ein Alpinpolizist konnten den 18-Jährigen ebenfalls unverletzt bergen.