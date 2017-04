Ansturm auf Skigebiete mitten im Frühjahr

Einen unerwarteten Ansturm hat es am Samstag auf einige Tiroler Skigebiete gegeben. Nach Schneefällen bis in tiefe Lagen mitten im Frühling waren am Wochenende Tausende noch einmal beim Skifahren.

Mit 15.000 Skifahrern waren die meisten in Ischgl unterwegs. Viele von ihnen werden auch am Sonntag beim Saisonschluss-Konzert des italienischen Superstars Zucchero dabei sein. Besonders groß war der Ansturm auch am Stubaier Gletscher. Alle Parkplätze waren voll und bis zu einer Stunde betrug die Wartezeit bei der Anfahrt.

Stubaier Gletscher/Andre Schönherr

Viele Einheimische Gäste

Der Seilbahnchef am Stubaier Gletscher Andreas Kleinlercher sagt, man habe gewusst, dass noch viele Gäste im Tal seien. Das schöne Wetter und der Schnee habe auch viele Einheimische angelockt. Etwa 7.500 bis 8.000 Gäste dürften am Samstag den Stubaier Gletscher besucht haben.

Groß war der Ansturm auch am Pitztaler Gletscher. Rund 2.000 statt der um diese Zeit üblichen 1.000 Skifahrer waren dort unterwegs. Ebenfalls rund 2.000 Skifahrer waren am Kaunertaler Gletscher. In fast allen Skigebieten, etwa auch im Ötztal oder im Zillertal, waren diesen Samstag deutlich mehr Einheimische als sonst im Frühling unterwegs.