Ochs trifft Bauern mit Hinterbeinen im Gesicht

Während einer Tierimpfung hat ein Ochs einen Bauern Freitagabend in Wängle (Bezirk Reutte) mit den Hinterbeinen voll im Gesicht getroffen. Wegen der schweren Verletzungen musste der 53-Jährige notoperiert werden.

Der Zwischenfall ereignete sich am Freitag gegen 18.00 Uhr während einer Tierimpfung auf dem Bauernhof in Wängle. Die Tierärztin hatte schon einige Kühe mit der Spritze geimpft, als dann der Ochse an der Reihe war, schlug der plötzlich mit den Hinterbeinen aus. Er traf den Bauern voll im Gesicht.

Schwere Verletzungen im Gesicht

Die Tierärztin leistete bei dem Bewusstlosen sofort Erste Hilfe und alarmierte den Notarzt. Zunächst wurde der 53-jährige Bauer in die Intensivstation des Krankenhauses Reutte gebracht. Wegen der schweren Frakturen im Gesicht wurde er aber noch am Abend in die Innsbrucker Klinik verlegt, wo eine Notoperation durchgeführt wurde.

Die Verletzungen seien massiv, akute Lebensgefahr bestehe derzeit aber nicht, heißt es von den behandelnden Ärzten.