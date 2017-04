Busunfall Zirlerberg: Diversion für Lenkerin

Mit einer Diversion endet das Ermittlungsverfahren gegen die 18-jährige Lenkerin, die im November am Zirlerberg mit einem Reisebus kollidiert war. Durch die Kollision kippte der Bus über eine Böschung, 22 Fahrgäste wurden verletzt.

Die 18-jährige Deutsche war Anfang November am Zirlerberg talwärts unterwegs, als sie in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem Reisebus zusammenstieß - mehr dazu in Bremsmanöver führte zu Busunfall. Die Lenkerin und ihre Mutter wurden dabei schwer verletzt. Der Bus begann rückwärts zu rollen, geriet über die Böschung und wurde schließlich von Bäumen gestoppt. 22 Fahrgäste wurden dabei leicht verletzt - mehr dazu in Großeinsatz am Zirler Berg nach Busunfall.

zeitungsfoto.at

Keine grobe Fahrlässigkeit

Weil die 18-Jährige gegenüber der Staatsanwaltschaft angab, sie habe gerade zurückschalten wollen, als der Pkw immer schneller geworden sei, wurde ihr Verhalten nicht als grobe Fahrlässigkeit qualifiziert. Außerdem wurde sie selbst schwer verletzt. Der 18-Jährigen wurde eine Diversion nach Zahlung einer Geldbuße von 2.000 Euro angeboten. Damit ist das Ermittlungsverfahren eingestellt.