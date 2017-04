Lizenz für WSG Wattens und Wacker Innsbruck

Sowohl der FC Wacker Innsbruck als auch die WSG Wattens haben am Freitag von der österreichischen Fußball Bundesliga die Lizenz für die kommende Saison gleich in erster Instanz erhalten - der FC Wacker mit Auflagen.

Die WSG Wattens erhielt die Lizenz für die kommende Saison in der Sky Go Erste Liga in erster Instanz und ohne Auflagen.

WSG Wattens

In Wattens solle nachhaltig etwas entstehen, so WSG-Präsidentin Diana Langes. "Damit das gelingt, braucht es sowohl sportlich, als auch infrastrukturell und finanziell, gute und langfristig gedachte Arbeit. Die Lizenzentscheidung der österreichischen Fußballbundesliga bestätigt unseren Weg und zeigt, dass hier in Wattens sauber und seriös gearbeitet wird. Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern, Fans, Funktionären, Partnern und Sponsoren herzlich für ihren Einsatz bedanken“, so Diana Langes.

ORF

Wacker muss Bericht erstatten

Auch der FC Wacker Innsbruck erhielt am Freitag die Lizenz für die Spielzeit 2017/2018 –verbunden mit der Auflage der Berichterstattung an die Bundesliga durch den Reorganisationsprüfer.

Wie Wacker-Präsident Gerhard Stocker erklärte, freue er sich, dass es zum vierten Mal in Folge gelungen sei, die Lizenz in erster Instanz zu erhalten. Die wirtschaftliche Basis, die in den vergangenen Wochen durch harte Arbeit geschaffen worden sei, stimme ihn zuversichtlich, dass er den FC Wacker Innsbruck in Zukunft in ruhigere Gewässer führen könne.

