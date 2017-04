Museum der Völker unter neuer Leitung

Mit 1. Mai übernimmt Lisa Noggler-Gürtler die Leitung des Museums der Völker. Die gebürtige Schwazerin ist seit zwanzig Jahren als Ausstellungskuratorin tätig. Noggler-Gürtler hat tiefgreifende Veränderungen angekündigt.

Das vor 22 Jahren von Gert Chesi gegründete Museum wurde 2013 umgebaut und neueröffnet. Ende 2016 übergab Chesi seine umfangreiche Sammlung afrikanischer und asiatischer Kunst als Schenkung an die Stadt Schwaz. Dem Museumsverein steht seit März der Schwazer Bürgermeister als Obmann vor. Mit Noggler-Gürtler wird eine neue Direktorin die Fäden ziehen. Mit ihrem Dienstbeginn sperrt sie das Mueseum vorerst zu.

Noggler-Gürtler will das Haus aktueller aufstellen und mit gegenwärtigen Themenstellungen verknüpfen. Das Museum wird einem Relaunch unterzogen.

Chesis Schenkung an die Stadt

Die Exponate hat der Schwazer Sammler und Fotograph Gert Chesi in vielen Jahrzehnten zusammengetragen und bereits der Stadt Schwaz als Schenkung überlassen - mehr dazu in Schwaz erhält Afrika-Sammlung. Das Museum ist ein Spiegel seiner Sammellust und seines Geschmacks. Mehr als 1.000 Kunstgegenstände drängen sich im Museum und machen einander Konkurrenz. Dieses museale Gedränge soll jetzt unter dem Motto „weniger ist oft mehr“ überarbeitet werden.

ORF

Zur neuen Dauerausstellung sollen zudem eine große und zwei bis drei kleine Sonderausstellungen gezeigt werden. Die Änderungen würden mit großem Respekt vor dem Gründer des Hauses stattfinden, so Lisa Noggler-Gürtler. Lisa Gürtler-Noggler hat unter anderem für das Technische Museum Wien, das ZOOM Kindermuseum, das Vorarlberg Museum in Bregenz und das Wien Museum kuratiert. Seit 2003 lehrt die Althistorikerin an der Universität Innsbruck und entwickelt Lehrlings- und Kulturvermittlungsprojekte für Jugendliche.

Im September wird wieder aufgesperrt

Im September wird das Museum der Völker mit der Ausstellung des deutschen Malers Leon Pollux, dessen Arbeit von afrikanischer Stammeskunst inspiriert ist, wieder öffnen.

